Путин выступил с новогодним обращением на фоне военных

Президент России Путин выступил с новогодним поздравлением к россиянам в окружении военных

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам впервые на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал минувший год годом поворотных событий, которые заложили основы для будущего страны и ее независимости. Граждане России проявили достоинство и мужество, поддержали участников спецоперации, заявил президент.

Ранее сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.