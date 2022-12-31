Путин выступил с новогодним обращением на фоне военных
Президент России Путин выступил с новогодним поздравлением к россиянам в окружении военных
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам впервые на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Он назвал минувший год годом поворотных событий, которые заложили основы для будущего страны и ее независимости. Граждане России проявили достоинство и мужество, поддержали участников спецоперации, заявил президент.
Ранее сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.