По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге во всех регионах республики

Сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Как сообщает Telegram-канал «Политика страны», в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях уже начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

Ранее экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил министру обороны Украины Алексею Резникову и заявил, что россияне скорее пойдут на фронт добровольцами, нежели будут платить репарации Киеву.