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11:55, 31 декабря 2022Россия

Рогозин ответил министру обороны Украины и призвал его не мечтать о репарациях

Рогозин призвал главу минобороны Украины Резникова не мечтать о репарациях Киеву
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россияне скорее пойдут на фронт добровольцами, нежели будут платить репарации Киеву, ответил министру обороны Украины Алексею Резникову экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram.

По мнению Рогозина, глава минобороны Украины совершил ошибку, заявив в своем новогоднем обращении, что несколько поколений россиян будут платить репарации.

«Не будут россияне платить Резникову, пусть даже не мечтает. Скорее, добровольцами на фронт пойдут», — написал Рогозин.

Ранее Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал Верховную Раду страны заградотрядом в глубоком тылу.

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