Рогозин ответил министру обороны Украины и призвал его не мечтать о репарациях

Рогозин призвал главу минобороны Украины Резникова не мечтать о репарациях Киеву

Россияне скорее пойдут на фронт добровольцами, нежели будут платить репарации Киеву, ответил министру обороны Украины Алексею Резникову экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram.

По мнению Рогозина, глава минобороны Украины совершил ошибку, заявив в своем новогоднем обращении, что несколько поколений россиян будут платить репарации.

«Не будут россияне платить Резникову, пусть даже не мечтает. Скорее, добровольцами на фронт пойдут», — написал Рогозин.

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