Украинский солдат назвал Верховную Раду заградотрядом

Солдат ВСУ назвал Верховную Раду заградотрядом в глубоком тылу

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал Верховную Раду страны заградотрядом в глубоком тылу. Об этом сообщает «Военное дело» со ссылкой на видеообращение украинского военнослужащего, распространенное в Telegram-каналах.

«Вы знали, что у нас есть заградотряды? Да, сегодня я в этом убедился. Есть. 450 человек в глубоком тылу, которые придумывают законы. Из военных сделали бесправные машины, но ведь мы не машины», — сказал украинский солдат. Он также рассказал, что в свете последних решений парламента его сослуживец выразил желание уехать жить в Польшу.

Ранее Верховная Рада приняла закон, ужесточающий наказание за отказ от выполнения приказа. Граждане Украины, в свою очередь, создали петицию с просьбой к президенту Зеленскому наложить вето на соответствующий закон, она набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения главой государства.

Вскоре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа.