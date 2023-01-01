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01:05, 1 января 2023Бывший СССР

Лукашенко объявил Год мира и созидания

Президент Белоруссии Лукашенко объявил 2023 год Годом мира и созидания
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к соотечественникам объявил 2023 год Годом мира и созидания. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

«Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что необъятный мир тесен, и конфликт в одной стране «лихорадит всю планету». Лукашенко добавил, что безопасность Белоруссии, которой желаю все граждане страны, будет зависеть от каждого и от всех вместе.

По словам президента, если белорусы хотят жить в мире и безопасности, они должны уважать труд людей в погонах, воспитывать детей в духе патриотизма и соблюдать закон, а для существования в мире и достатке — много, честно и добросовестно работать.

Чтобы Белоруссия была свободным и независимым государством, люди должны беречь и защищать историческую память, духовные ценности и традиции, заключил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам впервые на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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