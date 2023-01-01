Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом весь личный состав вооруженных сил

Президент России Владимир Путин поздравил военных с Новым годом. Обращение главы государства транслировалось по всем телеканалам.

Российский лидер заявил, что «военнослужащим ВС РФ, ополченцам и добровольцам, которые сражаются за родную землю, сейчас труднее всего». «Кто сейчас здесь, рядом со мной, кто на передовой и на прифронтовых рубежах, кто проходит подготовку в учебных центрах, чтобы затем вступить в бой, кто находится в госпиталях или, исполнив свой долг, уже вернулся домой. Всех, кто несет боевое дежурство в стратегических подразделениях. Весь личный состав вооруженных сил», — указал Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу также поздравил российских военных с Новым годом. Он отметил, что военнослужащие защищают не только Россию, но и ее будущее. «Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что новогоднее поздравление Путина записали в штабе Южного военного округа. В ходе посещения штаба президент пообщался с командующим, вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий, а также вручил награды военнослужащим.