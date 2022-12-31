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16:11, 31 декабря 2022Россия

Путин вручил госнаграду Суровикину

Президент России Путин вручил госнаграду Суровикину
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин вручил государственную награду командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину. Об этом сообщает ТАСС.

В штабе Южного военного округа (ЮВО) глава государства вручил Суровикину орден Святого Георгия 3-й степени, а также наградил орденами других генералов.

В субботу, 31 декабря, Владимир Путин посетил штаб ЮВО, где пообщался с командующими и вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий. Там же российский лидер записал новогоднее поздравление россиянам.

О решении министра обороны назначить командующим объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО) на Украине Суровикина стало известно 8 октября. Согласно данным, с ноября 2017 года он является главкомом ВКС России. В 2019-м был командующим группировкой войск ВС РФ в Сирии. В июне 2022 года он командовал Южной группировкой российских войск в рамках СВО.

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Варвара Кошечкина
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