Президент России Путин вручил госнаграду Суровикину

Президент России Владимир Путин вручил государственную награду командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину. Об этом сообщает ТАСС.

В штабе Южного военного округа (ЮВО) глава государства вручил Суровикину орден Святого Георгия 3-й степени, а также наградил орденами других генералов.

В субботу, 31 декабря, Владимир Путин посетил штаб ЮВО, где пообщался с командующими и вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий. Там же российский лидер записал новогоднее поздравление россиянам.

О решении министра обороны назначить командующим объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции (СВО) на Украине Суровикина стало известно 8 октября. Согласно данным, с ноября 2017 года он является главкомом ВКС России. В 2019-м был командующим группировкой войск ВС РФ в Сирии. В июне 2022 года он командовал Южной группировкой российских войск в рамках СВО.