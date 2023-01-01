Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:50, 1 января 2023Мир

В Праге пьяный мужчина в новогоднюю ночь ранил полицейского

В Праге пьяный мужчина напал на полицейского в новогоднюю ночь и ранил его в голову

Фото: Unsplash.com

В Праге пьяный мужчина напал на полицейского в новогоднюю ночь и ранил его в голову, сотрудник правоохранительных органов попал в полицию. Об этом сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштева, передает РИА Новости.

«Пьяный мужчина по неизвестной причине напал на Вацлавской площади на полицейского, который в это время разбирал происшествие с двумя другими мужчинами», — рассказала она.

Представитель полиции добавила, что за вторую половину предновогоднего 31 декабря в столице Чехии поступило около 500 сообщений о происшествиях, среди которых неправильное использование пиротехники.

Сиржиштева отметила, что на небольшой улице Ве смечках рядом с Вацлавской площадью более 30 окон было разбито, в Праге пожарные были вынуждены 65 раз выезжать на тушение огня в подвалах, на балконах и крышах, разгоревшегося после попадания салютов.

Кроме того, в полиции указали на значительное скопление народа в чешской столице, этому способствовала теплая погода около 14 градусов выше ноля.

В Москве накануне Нового года неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленника заметили и оперативно задержали правоохранители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением
Президент Южной Кореи пообещал сосредоточить дипломатию на экономике и экспорте
В Госдуме назвали самые важные изменения для россиян по выплатам
Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»
ЦБ установил ограничения на выдачу кредитов россиянам
В Праге пьяный мужчина в новогоднюю ночь ранил полицейского
Овечкин забросил 806-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 88 голов
Врач описала последствия отказа от алкоголя на один месяц
Раскрыты любимые новогодние традиции россиян
Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.