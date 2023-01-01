В Праге пьяный мужчина в новогоднюю ночь ранил полицейского

В Праге пьяный мужчина напал на полицейского в новогоднюю ночь и ранил его в голову

В Праге пьяный мужчина напал на полицейского в новогоднюю ночь и ранил его в голову, сотрудник правоохранительных органов попал в полицию. Об этом сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштева, передает РИА Новости.

«Пьяный мужчина по неизвестной причине напал на Вацлавской площади на полицейского, который в это время разбирал происшествие с двумя другими мужчинами», — рассказала она.

Представитель полиции добавила, что за вторую половину предновогоднего 31 декабря в столице Чехии поступило около 500 сообщений о происшествиях, среди которых неправильное использование пиротехники.

Сиржиштева отметила, что на небольшой улице Ве смечках рядом с Вацлавской площадью более 30 окон было разбито, в Праге пожарные были вынуждены 65 раз выезжать на тушение огня в подвалах, на балконах и крышах, разгоревшегося после попадания салютов.

Кроме того, в полиции указали на значительное скопление народа в чешской столице, этому способствовала теплая погода около 14 градусов выше ноля.

В Москве накануне Нового года неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленника заметили и оперативно задержали правоохранители.

