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00:46, 31 декабря 2022Россия

Россиянин попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

«Известия»: неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, мужчина подошел к елке с канистрой и бензином, облил дерево и попытался его поджечь. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленника заметили и оперативно задержали правоохранители.

Как рассказал свидетель инцидента, место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия.

Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-терапевт Алексей Жито перечислили преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной. Так, натуральная елка, в отличие от искусственной, очищает воздух и защищает от простудных заболеваний. А благодаря запаху хвои в головном мозге увеличивается выработка гормонов счастья и человек лучше себя чувствует.

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Марина Совина
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