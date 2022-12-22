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11:43, 22 декабря 2022Интернет и СМИ

Врачи назвали преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной

Врач-терапевт Жито рассказал, что натуральная елка очищает воздух и защищает от простуды

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-терапевт Алексей Жито в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислили преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Жито, натуральная елка, в отличие от искусственной, очищает воздух. Он рассказал, что хвойные деревья выделяют масла под названием фитонциды, которые устраняют тяжелые металлы и пыль в воздухе и делают его полезным для здоровья. Также врач отметил, что елки продолжают вырабатывать эти масла в течение двух-трех недель после того, как их срубили.

Еще одним преимуществом натуральной елки Агапкин назвал то, что это хвойное дерево защищает от простудных заболеваний. «Проводили такой эксперимент: в комнату, где была очень высокая концентрация различных патогенных микроорганизмов, ставили канадскую ель, через несколько часов концентрация этих микроорганизмов падала в два раза», — уточнил он.

Жито добавил, что живая елка также является природным антидепрессантом. Благодаря запаху хвои в головном мозге увеличивается выработка гормонов счастья и человек лучше себя чувствует, подчеркнул он.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» назвал неожиданные свойства красной икры. По его словам, этот продукт снижает уровень холестерина, защищает от проблем с сердечно-сосудистой системой, а также предотвращает развитие рака.

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Евгения Наумова
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