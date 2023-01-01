В Южной Корее пригрозили Ким Чен Ыну «падением режима»

Минобороны Южной Кореи пригрозило КНДР падением режима при применении ядерного оружия

Любая попытка Северной Кореи применить ядерное оружие приведет к «падению режима», предупредили в Минобороны Южной Кореи, реагируя на заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, пообещавшего нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте». Заявление оборонного ведомства приводит агентство Yonhap.

Обращаясь к Пхеньяну, в Минобороны пригрозили, что «если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына». Кроме того, КНДР обвинили в готовности начать войну, а также призвали прекратить ядерные разработки и вернуться к денуклеаризации, подчеркнув, что отказ от ядерного оружия — единственный способ улучшить условия жизни жителей Северной Кореи.

Привлекшее внимание Сеула заявление Ким Чен Ына ранее прозвучало на собрании правящей партии страны. Выступая перед однопартийцами, Ким также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.