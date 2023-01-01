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22:24, 1 января 2023Россия

В Совфеде заявили об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг Украины

Спикер СФ Матвиенко: все партнеры России адекватно оценивают происходящее вокруг Украины

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Все партнеры России адекватно оценивают происходящее вокруг украинского кризиса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Кроме того, союзники России также «готовы всячески содействовать тому, чтобы внутри украинский кризис наконец разрешился мирным дипломатическим путем, и хорошо понимают, от кого это зависит», добавила парламентарий.

В настоящее время Председатель СФ находится в Бразилии, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По ее словам, на торжественную процедуру приехало свыше 100 делегаций из разных стран. Матвиенко подчеркнула, что подобные мероприятия являются возможностью двусторонних контактов и обсуждения широкого круга вопросов.

Ранее спикер Совфеда Матвиенко прибыла в Бразилию. Во время визита она провела ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Биаш.

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Марина Совина
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