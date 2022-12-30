Матвиенко прилетела в Бразилию для участия в инаугурации президента

Председатель Совфеда Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Бразилию для участия в инаугурации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Сообщается, что церемония состоится 1 января.

Накануне стало известно, что президент Бразилии Жаир Болсонару покинул официальную резиденцию главы государства и отбыл из страны на самолете до истечения срока полномочий. Уточняется, что Болсонару собирался провести «один-два месяца» на принадлежащем бывшему президенту США Дональду Трампу курорте Мар-а-Лаго.

31 октября 77-летний Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. Он набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента проголосовали 49,16 процента избирателей.