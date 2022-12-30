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07:24, 31 декабря 2022Россия

Матвиенко прилетела в Бразилию для участия в инаугурации президента

Председатель Совфеда Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации Лулы да Силвы

Фото: Lincon Zarbietti / dpa / Global Look Press

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Бразилию для участия в инаугурации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Сообщается, что церемония состоится 1 января.

Накануне стало известно, что президент Бразилии Жаир Болсонару покинул официальную резиденцию главы государства и отбыл из страны на самолете до истечения срока полномочий. Уточняется, что Болсонару собирался провести «один-два месяца» на принадлежащем бывшему президенту США Дональду Трампу курорте Мар-а-Лаго.

31 октября 77-летний Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. Он набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента проголосовали 49,16 процента избирателей.

Марина Совина
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