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00:43, 31 декабря 2022Мир

Президент Бразилии покинул страну до истечения срока полномочий

Globo: президент Бразилии Болсонару покинул резиденцию и отбыл из страны на самолете

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару покинул официальную резиденцию главы государства и отбыл из страны на самолете. Срок его полномочий истекает 31 декабря, передает телеканал Globo.

По информации телеканала, Болсонару собирался провести «один-два месяца» на принадлежащем бывшему президенту США Дональду Трампу курорте Мар-а-Лаго. Отмечается, что накануне было опубликовано распоряжение об отъезде в Майами пятерых помощников президента, которые продолжат обеспечивать его безопасность после истечения срока полномочий.

Как отмечает вещатель, при отъезде главы государства за рубеж его полномочия делегируются вице-президенту Антониу Гамилтону Моурау, который подтвердил это.

«Все будет спокойно и мирно в стране до инаугурации [избранного] президента [Луиса Инасиу] Лулы [да Силвы]», — цитирует телеканал Моурау.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента Жаира Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства и назначил крупный штраф.

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Юлия Мискевич
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