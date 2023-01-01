Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН

Полянский выразил опасение, что постпреду Украины в ООН понадобится психиатрическая помощь

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский порассуждал о психике постпреда Украины Сергея Кислицы после того, как тот опубликовал твит с обвинениями в адрес России. Об этом дипломат написал в Telegram.

Полянский выразил сожаление, что в связи с уходом Мексики из Совбеза его покинул постпред этой страны Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес, который также является профессиональным психиатром. По словам дипломата, услуги мексиканского коллеги «явно по-прежнему востребованы». «Конечно, он сможет наблюдать господина на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать…» — написал он.

В декабре Дмитрий Полянский рассказал, что Сергей Кислица был крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком даже до того, как началась специальная военная операция. По его словам, поведение украинского дипломата ставило в тупик, поэтому сразу стало известно, что ни о каком диалоге речи идти не может.