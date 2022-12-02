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07:16, 2 декабря 2022Мир

В России назвали постпреда ООН при Украине неконструктивно настроенным человеком

Полянский назвал постпреда Украины при ООН Кислицу неконструктивно настроенным человеком
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto/ Globallookrpess.com

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица был крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком даже до того, как началась специальная военная операция. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, российское представительство никак не взаимодействовало Кислицей с момента, как тот приехал в Нью-Йорк. Дипломат также назвал украинского коллегу далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН.

«Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — заметил он.

Как отметил зампостпреда РФ при ООН, поведение Кислицы ставило в тупик, поэтому сразу стало известно, что ни о каком диалоге речи идти не может.

В конце ноября после очередного заседания Совета безопасности ООН Кислица опубликовал в Twitter фотографию со средним пальцем и подписью, что слушать коллегу из России — «одна из самых ужасных обязанностей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выходку украинского постпреда «позорным символом» Украины.

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Варвара Кошечкина
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