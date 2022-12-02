В России назвали постпреда ООН при Украине неконструктивно настроенным человеком
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица был крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком даже до того, как началась специальная военная операция. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, российское представительство никак не взаимодействовало Кислицей с момента, как тот приехал в Нью-Йорк. Дипломат также назвал украинского коллегу далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН.
«Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — заметил он.
Как отметил зампостпреда РФ при ООН, поведение Кислицы ставило в тупик, поэтому сразу стало известно, что ни о каком диалоге речи идти не может.
В конце ноября после очередного заседания Совета безопасности ООН Кислица опубликовал в Twitter фотографию со средним пальцем и подписью, что слушать коллегу из России — «одна из самых ужасных обязанностей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выходку украинского постпреда «позорным символом» Украины.