В России назвали постпреда ООН при Украине неконструктивно настроенным человеком

Полянский назвал постпреда Украины при ООН Кислицу неконструктивно настроенным человеком

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица был крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком даже до того, как началась специальная военная операция. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, российское представительство никак не взаимодействовало Кислицей с момента, как тот приехал в Нью-Йорк. Дипломат также назвал украинского коллегу далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН.

«Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — заметил он.

Как отметил зампостпреда РФ при ООН, поведение Кислицы ставило в тупик, поэтому сразу стало известно, что ни о каком диалоге речи идти не может.

В конце ноября после очередного заседания Совета безопасности ООН Кислица опубликовал в Twitter фотографию со средним пальцем и подписью, что слушать коллегу из России — «одна из самых ужасных обязанностей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выходку украинского постпреда «позорным символом» Украины.