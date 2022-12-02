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06:35, 2 декабря 2022Бывший СССР

Российский дипломат рассказал о непопулярности постпреда Украины в ООН

Зампостпреда РФ Полянский рассказал о непопулярности постпреда Украины в ООН Кислицы
Сергей Кислица

Сергей Кислица. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянное представительство России при ООН никак не взаимодействовало с постпредом Украины при всемирной организации Сергеем Кислицей с момента, как тот приехал в Нью-Йорк. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, еще до начала боевых действий на Украине Кислица был «крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком». У российских дипломатов сложилось впечатление, что украинский постпред не был заинтересован в диалоге с ними и аналогичным образом настраивал сотрудников своего аппарата.

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«Он как был, мягко говоря, далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН, так и остался. Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — рассказал зампостпреда.

В конце ноября после очередного заседания Совета безопасности ООН Кислица опубликовал в Twitter фотографию со средним пальцем и подписью, что слушать коллегу из России — «одна из самых ужасных обязанностей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выходку украинского постпреда «позорным символом» Украины

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Валентина Шварцман
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