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12:46, 24 ноября 2022Мир

Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом

Захарова раскритиковала оскорбительный жест постпреда Украины в ООН Кислицы в адрес РФ
Сергей Кислица

Сергей Кислица. Фото: Mary Altaffer / AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram назвала выходку постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы позорным символом Украины.

После заседания Совета безопасности ООН Кислица опубликовал в Twitter фотографию со средним пальцем и подписью, что слушать коллегу из России — «одна из самых ужасных обязанностей».

«Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — написала дипломат.

Возмутился поведением Кислицы и постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. «Какой он к черту дипломат? Главная задача дипломата — уметь разговаривать с противниками и даже врагами», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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