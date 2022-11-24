Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом

Захарова раскритиковала оскорбительный жест постпреда Украины в ООН Кислицы в адрес РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram назвала выходку постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы позорным символом Украины.

После заседания Совета безопасности ООН Кислица опубликовал в Twitter фотографию со средним пальцем и подписью, что слушать коллегу из России — «одна из самых ужасных обязанностей».

«Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — написала дипломат.

Возмутился поведением Кислицы и постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. «Какой он к черту дипломат? Главная задача дипломата — уметь разговаривать с противниками и даже врагами», — сказал он.