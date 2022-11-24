Российский дипломат отреагировал на выходку украинского коллеги

Первый зампостпреда России при ООН Полянский поиронизировал над украинским коллегой

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский поиронизировал над фотографией главы миссии Украины при организации Сергея Кислицы, передает РИА Новости. Фотографию Кислица опубликовал в социальных сетях, на ней он показывает неприличный жест и обращается к России.

В публикации Кислица также предстает одетый в футболку с ненормативной лексикой. Украинский дипломат объяснил, что серия ракетных ударов России 23 ноября не оставила ему «никаких дипломатических вариантов».

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!», — отреагировал на публикацию российский дипломат Полянский.

Возмутился поведением Кислицы и постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. «Какой он к черту дипломат? Главная задача дипломата — уметь разговаривать с противниками и даже врагами. И уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации. Для разговоров с друзьями дипломаты не очень-то и нужны», — сказал он.

Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию. Для рассмотрения главой государства бумаге нужно собрать 25 тысяч подписей.

