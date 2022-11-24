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08:42, 24 ноября 2022Бывший СССР

Российский дипломат отреагировал на выходку украинского коллеги

Первый зампостпреда России при ООН Полянский поиронизировал над украинским коллегой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский поиронизировал над фотографией главы миссии Украины при организации Сергея Кислицы, передает РИА Новости. Фотографию Кислица опубликовал в социальных сетях, на ней он показывает неприличный жест и обращается к России.

В публикации Кислица также предстает одетый в футболку с ненормативной лексикой. Украинский дипломат объяснил, что серия ракетных ударов России 23 ноября не оставила ему «никаких дипломатических вариантов».

«Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!», — отреагировал на публикацию российский дипломат Полянский.

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Возмутился поведением Кислицы и постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. «Какой он к черту дипломат? Главная задача дипломата — уметь разговаривать с противниками и даже врагами. И уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации. Для разговоров с друзьями дипломаты не очень-то и нужны», — сказал он.

Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию. Для рассмотрения главой государства бумаге нужно собрать 25 тысяч подписей.

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Василий Мека
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