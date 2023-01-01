Умерла американская певица Анита Поинтер

Участница группы The Pointer Sisters Анита Поинтер скончалась в возрасте 74 лет

Американская певица Анита Поинтер, которая являлась одной из участниц группы The Pointer Sisters, скончалась в возрасте 74 лет после борьбы с раком. О смерти артистки со ссылкой на агента и семью певицы сообщает Hollywood Reporter.

Комментируя смерть Аниты Поинтер, ее агент Роджер Нил отметил, что она «героически боролась с раком». Он добавил, что основательница The Pointer Sisters ушла из жизни в окружении родных и близких.

Известно, что в 2020 из жизни на 70-м году жизни ушла еще одна участница группы, Бонни Пойнтер. Уточнялось, что артистка скончалась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за сердечного приступа.