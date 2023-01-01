Назван способ не растолстеть в новогодние праздники

Диетолог Соломатина: надо сделать новогодний стол менее калорийным, чтобы не растолстеть

Главный способ сохранить стройную фигуру в череде праздников — это побольше двигаться и не потреблять чересчур много калорий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она назвала несколько правил, которые помогут не растолстеть во время новогодних каникул.

Предновогодний ритуал

«31 декабря, накануне Нового года, нужно вести свой обычный образ жизни. Во-первых, нужно выспаться и не быть уставшим, есть, как мы обычно едим — завтрак, обед, ужин, перекусы. Причем ужин желательно сделать сытным. Нельзя садиться за стол с чувством голода, иначе мы съедим очень много. Если этого не сделать, будет сильный жор, и будет сложно удержаться, чтобы не наесться калорийными продуктами», — объяснила диетолог.

Во время новогодней ночи за столом нужно употреблять больше жидкости, например каждые полчаса пить воду с лимоном, чтобы избежать обезвоживания.

Надо стараться начинать свою трапезу с большого салата, который заправлен йогуртом, нежирной сметаной или соусами на основе лимона либо уксуса. Половину тарелки должна заполнять зелень Елена Соломатина диетолог

Снизить калорийность

Чтобы не съесть очень много калорий, но и не слишком ограничивать себя в еде, можно заменить некоторые ингредиенты привычных блюд, посоветовала Елена Соломатина.

«В том же салате Оливье майонез можно заменить на нежирную сметану, йогурт или разбавить майонез кисломолочными продуктами. Колбасу заменить на говядину, телятину, а еще лучше на куриную грудку, либо крабов, кто может себе позволить. Картошку и морковь после варки лучше несколько часов подержать в холодильнике. В этом случае крахмал становится резистентным и не оказывает вреда. То же самое с рисом и хлебом, их лучше охладить», — рассказала она.

На горячее лучше выбрать запеченную рыбу, блюда на основе куриной или индюшачьей грудки, грибы. На десерт — сорбеты, пастила, зефир, желе, то есть все на основе ягодных и фруктовых пюре. Также стоит помнить, что любой алкоголь очень калорийный.

Надо понемножку все пробовать, а не бездумно наедаться, надо стараться осознанно смаковать по чуть-чуть. Попробовали — и дальше танцы, лучше выйти на свежий воздух. Надо делать акцент не на еде, а на развлечениях Елена Соломатина диетолог

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