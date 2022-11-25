Диетолог назвала десять главных ошибок желающих похудеть людей

Диетолог Уорд назвала непоследовательность одной из десяти ошибок желающих похудеть людей

Диетолог Линн Уорд из австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, назвала десять главных ошибок желающих похудеть людей. Об этом сообщает Daily Mail.

Она уверена, что самым важным фактором похудения является постоянство, поэтому первая и главная проблема — это непоследовательность. По ее словам, нужно каждый день вести пищевой дневник, чтобы подсчитывать калории и отслеживать вредные пищевые привычки. При этом, подчеркнула Уорд, важно не лениться и вносить в трекер калорий все съеденное, чтобы потом не удивляться, почему нет результатов.

Другая ошибка — отсутствие ограничений в выходные дни. По словам диетолога, в субботу и воскресенье люди чаще едят вне дома, что приводит к перееданию. Уорд дала совет учитывать это и не устраивать перекусы в будни, если в выходные человек планирует много есть. Также, если худеющий планирует вечером немного выпить, она предложила пропустить завтрак.

Не менее важным фактором Уорд назвала дефицит калорий. По ее словам, если человек ест слишком много условно «здоровой» еды, похудеть ему это не поможет. Диетолог также призвала есть только тогда, когда действительно хочется, а не заедать скуку или плохое настроение.

Неправильный расчет нормы потребления калорий тоже может помешать сбросить вес. «Найдите онлайн-калькулятор и укажите свой рост, вес, возраст, уровень активности и количество жира в организме, если у вас есть эти данные. Таким образом вы получите наиболее точные расчеты для вашего тела», — объяснила диетолог. Уорд добавила, что для снижения веса необходимо питаться с 10-20-процентным дефицитом калорий.

Многие люди также уверены, что ведут активный образ жизни, хотя это не так, предупредила диетолог. «У большинства моих клиентов сидячая работа, но при этом они думают, что много тренируются, занимаясь спортом по 30-45 минут каждый день. Но двигаться всего 30 минут из 24 часов в сутках недостаточно», — заверила Уорд. Вместо этого, по ее мнению, стоит начать ходить по 10 тысяч шагов в день и при этом не забывать о регулярных тренировках.

Не менее важной причиной Уорд считает откладывание на вечер важных решений о здоровье. Она дала совет продумывать рацион, схему тренировок и прочее утром, когда на это еще есть силы.

Во время похудения вес может остановиться. По словам Уорд, в таких случаях люди нередко продолжают придерживаться диеты с удвоенной силой. Однако это лишь признак того, что необходимо на время отказаться от ограничений. «Позже вы можете вернуться к дефициту калорий. Дайте своему организму топливо, которое ему необходимо, когда оно в нем нуждается», — призвала она.

Наконец, последняя причина заключается в желании достичь быстрых результатов, что приводит к разочарованию и нежеланию продолжать работать над фигурой. Уорд объяснила, что похудение требует времени, поэтому бесполезно отслеживать вес в течение двух недель с начала диеты, так как за это время не произойдет никаких изменений. По мнению Уорд, важно изменить свой образ жизни и придерживаться новых привычек, а не зацикливаться на стрелке весов, и тогда лишний вес непременно уйдет будто бы сам собой.

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