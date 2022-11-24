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18:09, 24 ноября 2022Забота о себе

Диетолог прокомментировал утверждение о пользе красного вина и пива

Диетолог Руслан Алиев назвал безалкогольное пиво полезным после тяжелых тренировок

Фото: unsplash

Безалкогольное пиво полезно после тяжелых тренировок, так как помогает организму быстрее восстановиться, рассказал диетолог Руслан Алиев. Он прокомментировал утверждение о пользе красного вина и пива в своем Telegram-канале.

Алиев назвал правдивым расхожее мнение о пользе красного вина для сердечно-сосудистой системы. По его словам, верно и то, что пиво может защитить органы дыхания от инфекций. «Еще пиво помогает восстанавливаться после тяжелых тренировок, а вино снижает уровень гормона стресса», — написал врач в блоге.

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Правда, здесь есть важная оговорка: все это справедливо лишь для безалкогольных версий напитков

Руслан Алиевдиетолог

Алиев добавил, что из-за содержания алкоголя полезные свойства этих напитков сводятся к нулю. «Этиловый спирт — это яд, убивающий организм. А алкогольное опьянение — сигнал того, что печень не справляется с ядом и он уже попал в кровь», — подвел итог диетолог.

Ранее Алиев развеял мифы об обезжиренных продуктах. Он рассказал, что такие продукты содержат вредные компоненты.

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Вера Владзиевская
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