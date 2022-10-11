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Диетолог развеял мифы об обезжиренных продуктах

Диетолог Руслан Алиев рассказал, что обезжиренные продукты содержат вредные компоненты

Фото: Elena Leya / Unsplash

Обезжиренные продукты содержат вредные для здоровья компоненты, рассказал диетолог Руслан Алиев. В своем Telegram-канале он развеял мифы о продуктах, которые многие считают полезными для похудения.

Алиев напомнил, что устоявшееся мнение об обезжиренных продуктах как части диеты для похудения ошибочно. Он подчеркнул, что даже если продукт называется полностью обезжиренным, то какой-то процент жирности в нем все равно остается. «Яркие названия об отсутствии жира являются маркетинговым обманом», — отметил он.

Диетолог пояснил, что при обезжиривании в продуктах хоть и повышается доля содержания белка, но уменьшается количество полезных насыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов.

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Кроме того, по словам Алиева, обезжиренные продукты в процессе производства ради удешевления насыщают вредными компонентами: животный жир заменяют растительным, добавляют усилители вкуса, красители, ароматизаторы, крахмал. Но самый вредный компонент таких продуктов — сахара, то есть быстрые углеводы, способствующие набору лишнего веса, и трансжиры.

Добавки, которые оказываются в продуктах во время процесса их обезжиривания, вредят обменным процессам и иммунитету, предупредил диетолог.

Ранее Руслан Алиев рассказал, почему не стоит увлекаться магазинными соками. Он предупредил, что соки с долгим сроком хранения содержат огромное количество сахара.

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Вера Владзиевская
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