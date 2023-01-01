В Минобороны рассказали об украинских потерях на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 40 украинских военных на купянском направлении

Более 40 украинских военных уничтожены Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, российскими войсками нанесен удар по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Как добавили в Минобороны, также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап.

1 января в оборонном ведомстве сообщили, что ВС России сорвали планируемые Киевом атаки против России.

