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15:05, 1 января 2023Россия

В Минобороны рассказали об украинских потерях на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 40 украинских военных на купянском направлении

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Более 40 украинских военных уничтожены Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, российскими войсками нанесен удар по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Как добавили в Минобороны, также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап.

1 января в оборонном ведомстве сообщили, что ВС России сорвали планируемые Киевом атаки против России.

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Варвара Кошечкина
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