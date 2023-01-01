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20:45, 1 января 2023Силовые структуры

Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни

Хинштейн сообщил, что экс-председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале уведомил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Выразив соболезнования родным и близким Иваненко, депутат отметил его заслуги.

В августе 2022 года сообщалось, что в Москве умер 84-летний последний председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадим Бакатин. Уточнялось, что при Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб, однако сам председатель был против этого.

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Варвара Кошечкина
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