Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни

Хинштейн сообщил, что экс-председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни

Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале уведомил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Выразив соболезнования родным и близким Иваненко, депутат отметил его заслуги.

В августе 2022 года сообщалось, что в Москве умер 84-летний последний председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадим Бакатин. Уточнялось, что при Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб, однако сам председатель был против этого.