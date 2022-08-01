В Москве умер последний председатель КГБ СССР

В Москве умер 84-летний последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

В Москве умер 84-летний последний председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадим Бакатин. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает Telegram-канал НТВ.

Партийного деятеля похоронят на Троекуровском кладбище.

В 1983 году Бакатин стал инспектором в ЦК КПСС, а в 1988-м президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность министра внутренних дел. В 1991 году Бакатин был одним из кандидатов на выборах президента РСФСР.

При Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб, однако сам председатель был против этого.

Ранее стало известно, что заместитель генерального директора научно-производственного объединения «Высокоточные комплексы», управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения в Туле Дмитрий Коноплев скончался в возрасте 45 лет.