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00:36, 1 января 2023Россия

Рубль стал единственной единицей расчета в новых регионах России

Рубль стал единственной денежной единицей в новых регионах России, гривна не используется

Фото: Pixabay

С 1 января 2023 года рубль стал единственной денежной единицей в новых регионах России — Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), гривна больше не используется, хотя ее можно обменять, передает РИА Новости.

Соответствующие положения закреплены в конституционных законах о вхождении территорий в состав Российской Федерации.

Все расчеты наличными между юридических лиц с участием физлиц производятся в соответствии с российским законодательством.

Использовать гривну в расчетах в новых регионах разрешалось до 31 декабря 2022 года. Банку России также предоставили полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

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Марина Совина
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