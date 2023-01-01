Рубль стал единственной единицей расчета в новых регионах России

Рубль стал единственной денежной единицей в новых регионах России, гривна не используется

С 1 января 2023 года рубль стал единственной денежной единицей в новых регионах России — Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), гривна больше не используется, хотя ее можно обменять, передает РИА Новости.

Соответствующие положения закреплены в конституционных законах о вхождении территорий в состав Российской Федерации.

Все расчеты наличными между юридических лиц с участием физлиц производятся в соответствии с российским законодательством.

Использовать гривну в расчетах в новых регионах разрешалось до 31 декабря 2022 года. Банку России также предоставили полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

