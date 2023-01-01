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13:06, 1 января 2023Мир

Клуб на воде затонул во время празднования Нового года и попал на видео

Затонувший в Белграде во время празднования Нового года клуб на воде попал на видео

В столице Сербии во время празднования Нового года затонул клуб на воде. Произошедший в Белграде инцидент попал на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

По данным портала Blic, благодаря быстрой реакции сотрудников правоохранительных органов и владельцев клуба, в результате происшествия серьезных травм никто из гостей не получил. Очевидцы рассказали, что заведение Freestyler, располагающееся на дебаркадерах, через несколько минут после полуночи начало погружаться в воду.

«Все бегали, плакали и кричали. Куртки людей остались в воде, а вещи утонули. Не успело пройти и 10 минут после полуночи, а мы все уже были на берегу», — сообщила одна из собеседниц издания.

Ранее живущие за границей россияне рассказали «Ленте.ру» о праздновании Нового года в других странах.

Варвара Кошечкина
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