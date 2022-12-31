Живущие за рубежом россияне рассказали о праздновании Нового года в странах мира

Россияне рассказали о праздновании Нового года по разным часовым поясам за границей

Живущие за границей россияне рассказали «Ленте.ру» о праздновании Нового года в других странах. Так, жительница Аргентины Юля Лав сообщила, что, несмотря на несвойственные для южноамериканской страны традиции, они с русскими друзьями совместно с Москвой загадывают желания и зажигают бенгальские огни.

Юля отметила, что в Аргентине Новый год — это не самый главный праздник. Гораздо шумнее отмечают католическое Рождество с 24 на 25 декабря, добавила она.

«Но мы все еще отдаем больше предпочтение Новому Году, по старой привычке. Отмечать будем по московскому времени, в Буэнос-Айресе это будет 18 вечера. Скорее всего, в компании друзей из России. Шумная вечеринка с подарками вряд ли получится, потому что все подарки уже подарены на Рождество. Так что только ужин, загадывание желаний и бенгальские огни», — сообщила девушка.

Также переехавшая в Аргентину россиянка поделилась, что организованных городом салютов в Буэнос-Айресе нет, разве что частные фейерверки от ресторанов и много-много петард. «Вот петарды тут любят! В бедных районах могут стрелять всю ночь. Но с каждым годом все меньше, люди становятся осознаннее и более внимательно относятся к безопасности», — рассказала Юля.

Всех с праздниками! Приезжайте в Аргентину, чтобы отметить Новый год у бассейна с бокалом вина со льдом, потому что тут Новый год приходится на самых жаркий месяц Юля Лав жительница Аргентины

Новый год в Великобритании

Жительница Великобритании Ольга Шевченко, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что тоже будет праздновать Новый год в компании русскоговорящих друзей.

«Мы с мужем второй год подряд будем праздновать у наших русскоговорящих друзей дома. Приготовим большой стол: обязательно будет оливье, салат под шубой и бутерброды с икрой! Обменяемся подарками, встретим Новый год по России и Латвии», — поделилась девушка.

Ольга отметила, что в Англии Новый год почти не празднуют. «Тут большой праздник — это Рождество 25 декабря, а после Boxing Day (день подарков — прим «Ленты.ру») — большие распродажи, и все новогоднее после Рождества убирают и распродают», — рассказала живущая в Англии россиянка.

К счастью, многие еще оставляют праздничный декор до Нового года, а то было бы совсем печально Ольга Шевченко жительница Великобритании

Новый год по-турецки

Новогоднего настроения нет у живущего в Турции в Стамбуле россиянина Егора (имя изменено по просьбе собеседника). Он добавил, что причиной этому погода, а именно плюс 15 градусов.

«Планировали с друзьями и коллегами собраться, отметить Новый год. Но все улетели на родину. Остались с другом вдвоем. Будем отмечаем дома, пить водку, кушать оливье и бутерброды с икрой», — рассказал о своих планах Егор.

Празднование Нового года в Финляндии

Житель Финляндии Дмитрий в беседе с «Лентой.ру» отметил, что планирует встретить Новый год дважды.

«Мы собираемся большой компанией у нас дома, готовим традиционные русско-французские салаты и заряжаемся хорошим настроением. Встречать Новый год будем два раза: сначала в 23:00 вместе с Москвой и Петербургом, звоня всем близким, кто сейчас там. А потом уже в полночь встречаем его сами тут», — сообщил Дмитрий.

Где-то около часа ночи идем на большую вечеринку, которую организуют наши друзья, и продолжаем следовать русским традициям уже там Дмитрий житель Финляндии

Новый год в Таиланде

Живущая в Таиланде россиянка Алина рассказала «Ленте.ру», что не планировала отмечать Новый год, потому что без снега нет настроения.

«Изначально мы планировали ничего не отмечать, потому что тут снега то нет, настроение непраздничное: хотели с пиццей и "Гарри Поттером" под одеялом провести праздник. Но сейчас друзья приехали, придется все-таки какую-то тусовочку придумывать», — отметила девушка.

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