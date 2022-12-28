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16:04, 28 декабря 2022Ценности

Россиянам назвали лучшую одежду для новогодней ночи

Стилист Екатерина Храмкова посоветовала россиянам в новогоднюю ночь надеть перья

Фото: unsplash

Стилист Екатерина Храмкова назвала россиянам лучшую одежду, которую можно надеть в новогоднюю ночь. Комментарии эксперта поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 28 декабря.

В первую очередь специалист посоветовала присмотреться к брюкам с пайетками, которые можно сочетать с базовой рубашкой или футболкой, а также кедами. Кроме того, она порекомендовала добавить к своему образу перья.

Помимо этого, Новый год можно встретить в костюме, изготовленном из бархатной ткани, или платье-комбинации. По словам собеседницы издания, последняя вещь придаст образу элегантность и сдержанность. «К тому же, после праздника оно с легкостью впишется как в нарядный, так и повседневный гардероб. Стоит лишь надеть сверху жакет или джемпер, а босоножки заменить на кеды», — отметила Храмкова.

Ранее российский стилист и историй моды Александр Васильев перечислил одежду, в которой не стоит встречать Новый год дома. В первую очередь он заявил о необходимости продумать образ заранее и отказаться от спортивных костюмов, треников или халатов. Домашние тапочки, шорты и футболки, по словам эксперта, также не предназначены для новогодней ночи.

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Мария Винар
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