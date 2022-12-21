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14:43, 21 декабря 2022Ценности

Александр Васильев назвал неподходящую одежду для встречи Нового года дома

Стилист Александр Васильев призвал отказаться от спортивного костюма в новогоднюю ночь

Фото: Shutterstock

Российский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал самую неподходящую одежду для встречи Нового года дома. На эту тему он рассуждал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В первую очередь стилист призвал слушателей продумать образ заранее и отказаться от спортивных костюмов, треников или халатов. «Не надо воображать, что вы лыжники. Новый год — это праздник, поэтому старайтесь найти праздничное решение для вашей новогодней одежды», — объяснил он.

Помимо этого, по словам эксперта, домашние тапочки, шорты и футболки также не предназначены для новогодней ночи. «Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на празднике, даже если вы будете встречать его только с вашим котом или собачкой», — посоветовал Васильев.

В заключение историк моды добавил, что удачным выбором для новогоднего образа могут стать красивые прическа и платье.

В ноябре Александр Васильев раскрыл секреты удачного шопинга. Так, он призвал продумать необходимые покупки до приезда в торговый центр. Кроме того, эксперт отметил, что важно заранее проанализировать тип своей фигуры, чтобы впоследствии подобрать к нему подходящие наряды.

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Екатерина Ештокина
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