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11:22, 2 ноября 2022Ценности

Александр Васильев раскрыл секреты удачного шопинга

Стилист Александр Васильев призвал продумать необходимые покупки до шопинга

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскрыл секреты удачного шопинга. Своими мыслями на эту тему он поделился в личном Telegram-канале.

В первую очередь стилист призвал продумать необходимые покупки до приезда в торговый центр. «Перед походом в магазин задайте себе вопрос о том, какие сферы жизни актуальны для вас, чтобы понимать куда, для чего и для кого мы одеваемся», — уточнил он и добавил, что важно заранее проанализировать свой тип фигуры, чтобы впоследствии подобрать к нему подходящие наряды.

Помимо этого, по словам эксперта, важно разобраться со своим цветотипом, чтобы выбрать одежду по своей индивидуальной палитре, которая подчеркнет достоинства внешности. «Многие думают, что универсальная база — черный и серый цвет. Это не так. Базовые цвета в гардеробе у каждого свои», — пояснил специалист.

В заключение Васильев призвал читателей внимательно проверять качество вещей в бутиках и отдавать предпочтение предметам гардероба из плотных тканей, чтобы сделать образ более элегантным. «Осмотрите мелкие детали: пуговицы, петли, торчащие нитки», — заявила телезвезда.

В августе Васильев назвал способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.

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Майя Пономаренко
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