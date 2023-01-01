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05:18, 1 января 2023Мир

Президент Южной Кореи пообещал сосредоточить дипломатию на экономике и экспорте

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал сосредоточить дипломатию на экономике и экспорте
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступил с новогодним обращением, в котором дал прогноз на 2023 год и пообещал сосредоточить дипломатию страны на экономике и экспорте, развивая отношения с государствами, разделяющими ее интересы, сообщает РИА Новости.

«В этом году как никогда сильна вероятность экономического спада. Преодолевать всеобщий кризис нужно с помощью экспорта», — заявил глава государства, назвав экспорт основой экономики страны, а также источником рабочих мест.

Ранее южнокорейский лидер потребовал пересмотреть меры реагирования на нарушение воздушного пространства страны после вторжения беспилотников КНДР и призвал готовиться к войне с подавляющими возможностями для поддержания мира на полуострове.

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Марина Совина
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