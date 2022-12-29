В Южной Корее призвали готовиться к войне после вторжения беспилотников КНДР

Президент Южной Кореи Юн призвал подготовиться к войне после вторжения беспилотников КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель потребовал пересмотреть меры реагирования на нарушение воздушного пространства страны после вторжения беспилотников КНДР и призвал готовиться к войне с подавляющими возможностями для поддержания мира на полуострове. Об этом сообщает Reuters.

«Вторжение северокорейских беспилотников в наше воздушное пространство — недопустимый инцидент. Мы должны дать им понять, что провокации всегда приводят к суровым последствиям», — заявил южнокорейский лидер.

Юн раскритиковал попытки военных справиться с вторжением БПЛА, которые несколько часов летали над страной, и приказал ускорить усиление подразделений беспилотников. «Чтобы обеспечить мир, нам нужно подготовиться к войне с подавляющими возможностями», — сказал президент, добавив, что стратегия Юга в области оборонных закупок также должна быть пересмотрена в соответствии с достижениями Севера в области вооружений.

26 декабря Минобороны Южной Кореи сообщило, что пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны. Один из них пролетел над северным районом Сеула.

Позднее стало известно, что южнокорейские военные выпустили около сотни снарядов по пяти дронам КНДР, но промахнулись. Кроме того, при попытке перехвата разбился штурмовик КА-1, пилоты катапультировались.