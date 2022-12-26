Yonhap: Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась

Южнокорейские военные выпустили около сотни снарядов по пяти дронам КНДР, которые пересекли межкорейскую границу, но промахнулись. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap.

По словам военнослужащего Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О, по северокорейским беспилотникам была воспроизведена серия «предупредительных выстрелов». После этого Сеул поднял в воздух разведывательный самолет, поскольку предполагалось, что запущенные КНДР беспилотники также предназначались для разведки.

«Это явная провокация со стороны Севера, нарушающего наше воздушное пространство», — подчеркнул Ли Сын О.

Ранее южнокорейский штурмовик КА-1 потерпел крушение вследствие неудачной попытки сбить замеченные в небе Сеула беспилотные летательные средства КНДР.

Северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей утром 26 декабря, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. По запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту катастрофу на Пхеньян.

23 декабря КНДР также совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Находящиеся в районе суда призвали не приближаться к обломкам боеприпасов.