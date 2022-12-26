Южная Корея сообщила о вторжении пяти беспилотников КНДР

Минобороны Южной Кореи: пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны

В воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять северокорейских беспилотников, один из них подлетел к Сеулу. Об этом сообщает Минобороны Южной Кореи, передает агентство News1.

«Наши военные обнаружили неизвестный объект в районе провинции Кёнгидо сегодня утром, который, как считается, является северокорейским беспилотником», — заявил директор оперативного департамента Объединенного комитета начальников штабов Ли Сын О. По его словам, произошедшее является явной провокацией со стороны КНДР.

Ли Сын О добавил, что один из беспилотников пролетел в направлении северного района Сеула, а остальные четыре пролетели в районе острова Канхвадо.