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12:32, 26 декабря 2022Мир

Южная Корея сообщила о вторжении пяти беспилотников КНДР

Минобороны Южной Кореи: пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны

Фото: Heo Ran / Reuters

В воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять северокорейских беспилотников, один из них подлетел к Сеулу. Об этом сообщает Минобороны Южной Кореи, передает агентство News1.

«Наши военные обнаружили неизвестный объект в районе провинции Кёнгидо сегодня утром, который, как считается, является северокорейским беспилотником», — заявил директор оперативного департамента Объединенного комитета начальников штабов Ли Сын О. По его словам, произошедшее является явной провокацией со стороны КНДР.

Ли Сын О добавил, что один из беспилотников пролетел в направлении северного района Сеула, а остальные четыре пролетели в районе острова Канхвадо.

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Алина Гончарова
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