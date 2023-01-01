Объявлены последние слова умершего Бенедикта XVI

Архиепископ Генсвайн: последними словами папы Бенедикта XVI стало признание в любви Богу

Последними словами умершего папы римского Бенедикта XVI было признание в любви Богу. Об этом пишет The Washington Post.

Личный помощник бывшего понтифика, архиепископ Георг Генсвайн рассказал, что тот в три часа ночи субботы, 31 декабря, «слабым голосом, но очень отчетливо произнес по-итальянски: "Господи, я люблю тебя"». Спустя несколько часов бывший глава католической церкви скончался.

Священнослужитель уточнил, что его в тот момент не было рядом, однако это слышала ухаживавшая за понтификом медсестра.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м папой римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Он умер утром 31 декабря в возрасте 95 лет. Покинув пост в 2013 году, понтифик поселился в монастыре Mater Ecclesiae («Матерь Церкви») в Ватикане».