Умер бывший Папа Римский Бенедикт

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер в Ватикане в возрасте 95 лет

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Святого Престола.

«С прискорбием сообщаю вам, что почетный Папа Римский Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 (11:34 по московскому времени — прим. "Ленты.ру") в монастыре Mater Ecclesiae («Матерь Церкви») в Ватикане», — заявил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. Монастырь служил резиденцией Бенедикта после ухода с поста Папы.

Дополнительную информацию в Святом Престоле пообещали предоставить как можно скорее.

Днем 28 декабря сообщалось, что состояние здоровья Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось. В Ватикане информировали, что медики следят за его состоянием.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м Папой Римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года.