Бывшему Папе Римскому стало плохо

Ватикан сообщил об ухудшении состояния здоровья бывшего Папы Римского Бенедикта

Состояние здоровья бывшего Папы Римского Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Цитату приводит Reuters.

В Ватикане подчеркнули, что медики следят за состоянием Бенедикта, который являлся бывшим главой католической церкви с 2005 по 2013 год. Утром в среду, 28 декабря, Папа Римский Франциск посетил своего предшественника.

«Что касается состояния здоровья почетного папы, о котором Папа Франциск просил молиться, я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение состояния его здоровья в связи с преклонным возрастом. Ситуация на данный момент остается под контролем», — рассказал Бруни.

Франциск попросил верующих помолиться за папу Бенедикта в конце общей аудиенции, также прошедшей утром в среду до его визита к предшественнику.