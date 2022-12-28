Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 28 декабря 2022Мир

Бывшему Папе Римскому стало плохо

Ватикан сообщил об ухудшении состояния здоровья бывшего Папы Римского Бенедикта
Бенедикт XVI

Бенедикт XVI. Фото: Sven Hoppe / Reuters

Состояние здоровья бывшего Папы Римского Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Цитату приводит Reuters.

В Ватикане подчеркнули, что медики следят за состоянием Бенедикта, который являлся бывшим главой католической церкви с 2005 по 2013 год. Утром в среду, 28 декабря, Папа Римский Франциск посетил своего предшественника.

«Что касается состояния здоровья почетного папы, о котором Папа Франциск просил молиться, я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение состояния его здоровья в связи с преклонным возрастом. Ситуация на данный момент остается под контролем», — рассказал Бруни.

Франциск попросил верующих помолиться за папу Бенедикта в конце общей аудиенции, также прошедшей утром в среду до его визита к предшественнику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали главную составляющую «мирного плана» по Украине
В Эстонии ответили на предложение исключить Россию из Совбеза ООН
Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов на южно-донецком направлении
ЦБ оценил возможность разблокировки активов россиян
Житель Киргизии «испарился» после бани
Продажи винила превысили продажи CD-дисков из-за нового альбома Тейлор Свифт
Россиянам назвали способы сделать популярное новогоднее блюдо полезнее
Сунак лично оплатил роскошный ремонт в резиденции
Гонконг смягчил ограничения на въезд для россиян
Захарова раскритиковала премьера Эстонии за высказывание о беженцах с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.