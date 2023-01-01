Россиянам назвали сроки хранения оливье

Диетолог Соломатина: незаправленный салат оливье может храниться в холодильнике сутки

Заправленный оливье или любой другой салат хранится значительно меньше, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала сроки хранения салатов и дала рекомендации по их хранению.

Если новогодний салат заправлен, то не стоит его долго хранить во избежание отравления, посоветовала врач. По ее словам, лучше съесть его уже до утра. В незаправленном состоянии салат не следует хранить больше суток.

«Оливье, во-первых, не заправляем и помещаем в холодильник. Берем ровно столько, сколько нам нужно, заправляем, и это съедаем, остальное храним в холодильнике. Это все может хранится ночь и следующий день, до вечера мы его должны уже съесть», — посоветовала Соломатина.

Она также обратила внимание, что многие начинают «вести отсчет» только после того, как убирают салаты с новогоднего стола в холодильник. «Но вопрос, сколько он будет стоять без холодильника и за сколько по времени до новогодних праздников его сделали, потому что часто бывает, что варят ингредиенты, они целый день стоят, только к вечеру их режут, еще он стоит и так далее», — отметила диетолог.

Ранее Елена Соломатина сравнила вредность двух популярных новогодних салатов: оливье и селедки под шубой. По ее словам, первый вреднее из-за обилия ингредиентов.