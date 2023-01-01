Генсек НАТО призвал Запад приготовиться к длительной поддержке Украины

Генсек НАТО Столтенберг: Запад должен быть готов к длительной поддержке Украины

Страны-члены НАТО должны приготовиться к долгосрочной поддержке Украины, поскольку Россия не демонстрирует признаков готовности идти на уступки, заявил в интервью «Би-би-си» генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, военная поддержка Киева со стороны НАТО вынудит Москву сесть за стол переговоров и прекратить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это свидетельствует о том, что российские войска готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления», — подчеркнул глава альянса.

Ранее сообщалось, что американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления.