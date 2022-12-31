В США призвали посадить в тюрьму генсекретаря НАТО за военные преступления

Политик из США Янг призвал посадить Столтенберга в тюрьму за военные преступления

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик назвал Столтенберга «убийцей миллионов и военным преступником». По его словам, генсекретарь Североатлантического альянса должен сидеть в тюрьме в Гааге. Он призвал приговорить Столтенберга к 30 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение.

Ранее генеральный секретарь НАТО назвал кратчайший путь к достижению перемирия между Россией и Украиной. «Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — полагает Столтенберг.