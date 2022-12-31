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06:16, 31 декабря 2022Мир

В США призвали посадить в тюрьму генсекретаря НАТО за военные преступления

Политик из США Янг призвал посадить Столтенберга в тюрьму за военные преступления
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик назвал Столтенберга «убийцей миллионов и военным преступником». По его словам, генсекретарь Североатлантического альянса должен сидеть в тюрьме в Гааге. Он призвал приговорить Столтенберга к 30 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение.

Ранее генеральный секретарь НАТО назвал кратчайший путь к достижению перемирия между Россией и Украиной. «Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — полагает Столтенберг.

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Марина Совина
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