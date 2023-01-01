Погода в Москве и Петербурге 1 января стала самой теплой в истории

В Москве и Санкт-Петербурге установлен новый температурный рекорд для 1 января

В Москве установлен новый температурный рекорд для 1 января. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В первый день нового года воздух прогрелся до плюс 4,3 градуса, что выше предыдущего рекорда 1973 года на 0,1 градуса.

В Санкт-Петербурге 1 января были побиты сразу два температурных рекорда. Начальник городского гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что ночью воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса (на 0,5 градуса выше отметки 1937 года). Утром температура воздуха достигла плюс 4,8 градуса, что стало на 0,3 градуса выше рекорда 2017 года.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что в Центральной России на Рождество ожидаются сильные морозы. Синоптики рассказали, что 7 января благодаря гребню антициклона днем ожидается минус 15-20 градусов, вечером температура воздуха опустится до минус 25 градусов, местами до минус 30 градусов.