Россиянам на Рождество пообещали 30-градусные морозы

«Фобос»: в Центральной России на Рождество ожидаются 30-градусные морозы

В Центральной России на Рождество ожидаются сильные морозы. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Синоптики рассказали, что 7 января, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно и ударят настоящие рождественские морозы. Днем ожидается минус 15-20 градусов, вечером температура воздуха опустится до минус 25 градусов, местами до минус 30 градусов. Морозы сохранятся и 8 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что «Рождество будет ух какое морозное». По его словам, температура начнет значительно понижаться в среду, 4 января.