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00:19, 1 января 2023Россия

В России изменили формат трудовых книжек

Правительство России изменило формат трудовых книжек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С Нового года в России вводятся трудовые книжки измененного формата. Об утверждении правительством новой формы бланка сообщается на сайте кабинета министров.

Форму бланка, а также инструкции по ведению и хранению документа ранее скорректировал Минтруд. В частности, ведомство исключило некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения и учет книжек работодателем.

При этом пользоваться трудовыми старого образца можно без ограничений. То же самое касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, — они также будут действительны.

Ранее доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева перечислила документы, которые работодатель, согласно Трудовому кодексу, имеет право требовать от соискателя при трудоустройстве. К ним относятся только паспорт, СНИЛС и трудовая книжка.

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Игорь Дмитров
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