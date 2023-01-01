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20:30, 1 января 2023Интернет и СМИ

В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов

Представитель «Спортмастера» подтвердил утечку данных клиентов компании

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Представитель ретейлера «Спортмастер» в беседе с ТАСС подтвердил сообщения о массовой утечке данных клиентов. По его словам, руководство компании проводит проверку и уже уведомило об инциденте Роскомнадзор (РКН).

Собеседник агентства заверил, что злоумышленникам не удалось завладеть платежной информацией. Он уточнил, что неизвестные разместили в сети архив с данными клиентов компании 31 декабря. По его словам, в свободном доступе оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт.

«По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников», — подчеркнул он.

О появлении сообщений об утечке данных сотен тысяч клиентов ранее сообщил Telegram-канал Data1eak. На информацию канала отреагировали в Роскомнадзоре: представители ведомства пообещали провести проверку.

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Варвара Кошечкина
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