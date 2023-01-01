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17:39, 1 января 2023Россия

Военкор рассказал о превращении мобилизованных в «матерых вояк»

Военкор Коц заявил, что мобилизованные россияне становятся «матерыми вояками» на фронте
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мобилизованные россияне постепенно привыкают и становятся «матерыми вояками» на фронте. Об заявил военкор Александр Коц в интервью «Комсомольской правде».

«Это люди с боевым опытом, несколько месяцев на передовом крае. Мне тут пишет одна женщина: в России сидят подготовленные 150 тысяч мобилизованных, почему их не ротируют неподготовленными, которые сидят на передке? Я отвечаю, что те люди, которые сидят два месяца на передке, они еще фору дадут тем, которых два месяца готовили в России», — рассказал он.

По словам военкора, жизнь гражданского переворачивается, когда тот «попадает в окоп, по колено в грязи и воде, вокруг все взрывается». Коц отмечает, что психологически к такому не можешь быть готовы, но со временем привыкаешь. В интервью изданию он также отметил героизм мобилизованных россиян, которые, в частности, уже получают государственные награды.

«Обычные парни из российской глубинки», — заметил он.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

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Варвара Кошечкина
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