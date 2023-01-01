Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году

Минобороны: Россия в 2023 году проведет военные учения с Индией, Пакистаном и Алжиром

Россия в 2023 году проведет серию военных учений. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны страны.

На российских полигонах пройдут маневры «Индра-2023» с Индией, «Мирная миссия-2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества, «Дружба-2023» с Пакистаном, «Селенга-2023» с Монголией, «Рубеж-2023» с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (обеспечивают безопасность стран-членов Организации договора о коллективной безопасности — ОДКБ), а также с Алжиром, Лаосом и Вьетнамом.

Кроме того, анонсируется, что российские военные примут участие в учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении.

«В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований», — отметили в оборонном ведомстве.

В декабре 2022 года Россия провела военные учения с Китаем. В ходе учений были проведены ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море. От России в маневрах приняли участие флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета.

Отмечается, что военные тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, а также тренировки по связи. Всего совместно выполнено более 10 боевых упражнений.