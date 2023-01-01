Российский бизнес получит новые налоговые вычеты

Российские власти в наступившем году вводят новые налоговые вычеты для бизнеса

Российские власти в наступившем году вводят новые налоговые вычеты для бизнеса, их получат компании, которые поддерживают вузы и школы, а также участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом пишет ТАСС.

Компании, которые безвозмездно передают имущество государственным образовательным учреждениям, имеют право на получение налогового вычета на прибыль.

Вычет может составлять до 100 процентов от суммы расходов на безвозмездно переданное имущество. Кроме того, российские регионы смогут самостоятельно определять предельные суммы таких расходов.

Стало известно, что россияне, которые копят средства на пенсионные выплаты в рамках добровольных программ, могут остаться без льготы. Социальный налоговый вычет с суммы взносов до 120 тысяч рублей могут отменить и трансформировать его в единый налоговый вычет с суммы до 400 тысяч рублей.